Sterk optreden McLain Ward in GP kwalificatie Wellington

Met een verschil van bijna een seconde won McLain Ward gisteren op Noche De Ronda (v. Quintender) de 1,50m kwalificatie voor de Grand Prix in Wellington. "Het loopt soms zoals je wilt", concludeerde een tevreden Ward nadat hij Bliss Heers en Antidote De Mars (v. Diamant de Semilly) naar de tweede plek had verwezen. In de 1,40m-rubriek zegevierde Laura Kraut met de KWPN'er Haley (v. Quality Time TN).

In de kwalificatie voor de Grote Prijs kwamen zestien combinaties terug voor de barrage. Halverwege had Daniel Bluman de leiding in handen genomen met Colestina H (v. Colestus) in een tijd van 36,16 seconden. Maar even later dook Bliss Heers eronder door met Diamant de Semilly-zoon Antidote de Mars. De Amerikaanse verbeterde de tijd van Bluman met een seconde en zette 35,10 op het scorebord.

‘Grotere galoppade’

Maar niemand kon op tegen het geweld van McLain Ward en zijn elfjarige merrie Noche de Ronda. Het paar was bijna een seconde sneller (34,26) dan Heers. “Bliss Heers heeft een snel paard, maar mijn merrie heeft een grotere galoppade”, verklaart Ward.

Maher en Zento-zoon Day Dream

Aan het einde van de barrage pakte Ben Maher nog de derde plaats met zijn KWPN’er Day Dream (v. Zento) in een tijd van 35,53 seconden. Het fokproduct van A. Vos Ekkelkamp uit Lemele won destijds als vijfjarige de VION Cup onder Willem Greve.

Kraut wint met KWPN’er Haley

In de 1,40m-rubriek ging de overwinning naar Laura Kraut met Haley. De achtjarige merrie van Quality Time TN is een fokproduct van de Gebroeders Bosch en Team Nijhof. In de spannende barrage van dertien ruiters was Kraut een tiende sneller dan McKayla Langmeier met Cadence De L’Escaut (v. Calido I) en drie tiende sneller dan de nummer drie Erynn Ballard op Delirius Del Sol (v. Diamant de Semilly). Ballard debuteerde met het paard in de internationale ring.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Persbericht