Sterke ronde brengt Leopold van Asten zege op VDL Groep Halloween in 1.40m

Het was een spannende 1.40m-rubriek vanmorgen in Opglabbeek. 53 ruiters kwamen aan de start in het Twee Fasen Speciaal en ongeveer de helft bleef foutloos. Leopold van Asten zette met zijn eerste paard VDL Groep Halloween (v. Clinton I) al vroeg een scherpe tijd neer van 28,36 seconden. Hier kwam niemand meer aan. Clara Hallundbaek werd tweede op ruim een seconde.

Leopold van Asten reed een vlotte tweede fase met de goed galopperende schimmelmerrie Halloween. De negenjarige dochter van Clinton heeft de kwaliteiten niet van een vreemde, haar moeder is immers Van Astens voormalige topper VDL Groep Beauty. De Nederlander zette 28,36 seconden op het scorebord en nam de eerste plaats stevig in handen om die ook niet meer af te staan.

Hallundbaek op ruim een seconde

Aan het eind van de rubriek deed Clara Hallundbaek nog een aardige poging om Van Asten van de eerste plaats te verdringen. Maar de Deense bleef met Quimono de La Roque (v. Kannan) steken op een dikke seconde, 29,47 was haar tijd. Maximilian Bremicker werd in een tijd van 29,72 seconden derde met Clementinchen 2 (v. Cardenio).

Nederlanders in top tien

Tussen de tijd van Kenneth Cheng, die op Tyson AZ (Tv. sar Hero) vierde werd in 30,07 seconden, en Mart IJland die tiende werd, zat ook een dikke seconde. IJland reed Issey (v. Dexter R) foutloos rond in 31,30 seconden. Tussen Cheng en IJland kwam Lars Kuster op de zesde plaats met Enrico VA (Edward) in 30,13 seconden. En Babs Kerkhoffs werd op Evita Van Spieringen (v. Eros Platiere) achtste in 30,64 seconden.

Klik hier voor de uitslag.

