Steve Guerdat al een jaar bovenaan FEI ranking

Steve Guerdat staat voor de twaalfde maand op rij bovenaan de FEI ranglijst van de beste springruiters ter wereld. De Zwitser dankt zijn notering aan onder meer de winst in de wereldbeker dit jaar met door Daan Nanning gefokte KWPN'er Alamo (v. Ukato). En aan Albfuehren's Bianca (v. Balou du Rouet) waarmee hij podiumplaatsen behaalde in meerdere Nations Cupwedstrijden, in Den Bosch en op Spruce Meadows.

Europees kampioen Martin Fuchs staat op de tweede plaats in de ranking en Daniel Deusser is derde. Beste Nederlander in de ranglijst is Harrie Smolders op de dertiende plek, Maikel van der Vleuten staat vijftiende.

Volledige ranglijst december 2019