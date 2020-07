Steve Guerdat houdt Hans-Dieter Dreher op achterstand in GP Gorla Minore

Vorig weekend won Hans-Dieter Dreher de Grote Prijs van Gorla Minore nog, afgelopen weekend moest de Duitser genoegen nemen met een tweede plaats. Het was Steve Guerdat die Dreher van zijn troon stootte in de 2* 1.45m Grand Prix.

70 combinaties verschenen aan de start in de 1.45m Grote Prijs van Gorla Minore op zondag. 11 combinaties wisten de barrage te bereiken waaronder dus ook Hans-Dieter Dreher en Steve Guerdat. De twee gingen de strijd met elkaar aan en het was Guerdat die uiteindelijk de boventoon voerde. De Zwitser stuurde Uranie de Belcour (v.Flipper d’Elle) 0.32 seconden sneller rond dan Dreher en mocht met een tijd van 31.35 op de hoogste trede van het podium plaatsnemen.

Top drie

Dreher nam plaats in het zadel van Prinz 1293 (v.Periguuex) voor de 2* GP en deed een goede poging Guerdat de winst af te snoepen. De tijd van 31.67 was net te langzaam om dit te realiseren en Dreher mocht als tweede opstellen in de prijsuitreiking. Emanuele Massimiliano Bianchi maakte het podium compleet. De Italiaan finishte met de KWPN’er Zycalin W (v.Berlin), gefokt door A.P. de Wit, in 31.74 en pakte een derde prijs.

Plekken vier en vijf

Morgan Bordat eindigde met Uma (v.Calvaro) net naast het podium op een vierde plaats en verwees de Zwitserse Barbara Schnieper naar plek vijf. Schnieper reed haar KWPN’er Escoffier (v.Lord Z). Het duo was net een honderdste van een seconde langzamer dan Bordat en werd vijfde. Max Kühner (EIC Caleo) en Marcel Wolf (KWPN’er Extra Strong) deelden de eer van de zesde plaats door dezelfde tijd van 35.34 te rijden in de barrage.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl