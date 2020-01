Steve Guerdat overtuigend naar winst in GP Basel, Bart Bles in top zes

Gisteravond werd in Basel de 1.55m GP verreden en hierin snelde Steve Guerdat overtuigend naar de winst. De Zwitser reed meer dan tweeënhalve seconde los dan de nummer twee Denis Lynch met de KWPN'er GC Chopin's Bushi (v.Contendro II). Niels Bruynseels maakte het podium compleet van de Grand Prix. Onze landgenoot Bart Bles plaatste zich ook bij de barrage-kandidaten en eindigde in de top zes van de proef.

Guerdat zadelde voor de proef Victorio des Frotards (v.Barbarian), die de ruiter sinds mei vorig jaar onder het zadel heeft. De Zwitser plaatste zich met 8 concullega’s voor de barrage en zette als derde ruiter gelijk een niet te kloppen tijd neer. Zijn tijd van 36.98 was genoeg om de hoofdrubriek van vrijdagavond op zijn naam te zetten en de bijbehorende 46.245 euro in ontvangst te nemen.

Top van het klassement

Denis Lynch en GC Chopin’s Bushi deden een goede poging de overwinning uit de handen van Guerdat te houden, maar het bleef ook slechts bij een poging. Een tijd van 39.42 seconden bezorgde de Ier een tweede plaats achter Guerdat. Niels Bruynseels stond op meer dan een seconde achter Lynch. Met Ilusionata van ’t Meulenhof (v.Lord Z) finishte de ruiter in 40.84 seconden en werd daarmee derde voor Penelope Leprevost. De Française stuurde GFE Excalibur de la Tour Vidal (v.Ugano Sitte) in 41.46 seconden over de finish en viel net naast het podium op plaats vier.

De all-rounder Michael Jung en zijn Fischerchelsea (v.Check In) waren ook snel in de barrage. Het duo klokte een tijd van 38.04 en dat was goed genoeg geweest voor de tweede plaats als vier strafpunten niet roei in het eten hadden gegooid. De Duitser eindigde als vijfde en verwees Bart Bles naar de zesde plaats. De Nederlander deed er met Israel v/d Dennehoeve (v.Thunder vd Zuuthoeve) 41.87 seconden over en werd door vier strafpunten toch nog mooi zesde. Ook Kim Emmen (Delvaux) en Marc Houtzager (Sterrehof’s Dante) lieten alle balken in de lepels liggen, maar één puntje voor tijd hield de twee uit de barrage.

Bron: Horses.nl