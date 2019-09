Steve Guerdat wint grote prijs Waregem met KWPN’er Alamo

In de zevenkoppige barrage over 1m60 was de Zwitser Guerdat uiteindelijk veruit de snelste met KWPN-ruin Alamo (v. Ukato). Dik 2 seconden bleef Guerdat voor op Denis Lynch en Rubens Ls La Silla (v. Rebozo Ls La Silla). Max Kühner uit Oostenrijk was derde met Elektric Blue P (v. Eldorado vd Zeshoek).

Het was de eerste grote overwinning voor Alamo en Guerdat sinds ze in april min of meer uit het niets de Wereldbekerfinale in Gothenburg wonnen.

Thuisruiters niet op podium

De drie Belgen in de barrage bleven naast het podium. Yves Vanderhasselt was wel foutloos met Jeunesse (v. Eldorado vd Zeshoek), maar liet de langzaamste barragetijd noteren en werd vierde.

Kevin Jochems was de enige Nederlandse ruiter die in de GP van Waregem aan de start kwam. Hij kreeg twee springfouten met Cristello 2 (v. Numero Uno) in het basisparcours.

Uitslag

