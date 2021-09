Steve Guerdat wint Rolex Grand Prix van Spruce Meadows

Hij werd tien dagen geleden nog Europees kampioen met het Zwitserse team en leek al een beetje chagrijnig dat een individuele medaille aan hem voorbij ging afgelopen zondag. Maar Steve Guerdat ging niet bij de pakken neerzitten. Hij nam het vliegtuig naar Canada, waar hij zojuist met zijn twaalfjarige SF-ruin Venard de Cerisy (v. Open Up Semilly) de Rolex Grand Prix van Spruce Meadows won. Kent Farrington was tweede met Gazelle (v. Kashmir van het Schuttershof) en McLain Ward werd derde met Kasper van het Hellehof (v. Emerald).

De enorme hindernissen van het Canadese Spruce Meadows zijn na twee jaar weer klaar voor de Rolex Grand Prix, onder toeziend oog van het ook weer toegestroomde publiek. De wedstrijd gaat over twee rondes en wordt meestal afgesloten met een barrage. Eerst is er een jachtparcours, waarin vandaag 31 combinaties aan de start kwamen. De twaalf besten mogen in omgekeerde volgorde van prestatie terugkomen voor ronde twee. Die is niet tegen de klok. Als het nodig is volgt nog een barrage om de winnaar te bepalen.

Australië scoort al vroeg

De eerste starter is een positieve verrassing. De Australische Hillary Scott mag met de Australische warmbloed Oaks Milky Way (v. Clearway) het spits afbijten. Ze blijft direct foutloos over het enorme parcours met de 14-jarige schimmel. Ze had van tevoren al gezegd dat het een moedig paard is en was ontzettend blij met haar foutloze ronde. Dat bleek terecht, want de combinaties na haar kwamen meestal niet eens in de buurt van een nulronde. Sommige combinaties gooiden direct de eerste drie hindernissen er al af en groetten halverwege (terecht) af, anderen misten alleen het grote water, zoals Will Simpson met Chacco P (v. Chacco-Blue). Ook de tweede nulronde was voor Australië. Als negende starter moest de razendsnelle Rowan Willis er met zijn vosmerrie Blue Movie (v. Chacco-Blue) flink aan rijden, maar het resultaat mocht er absoluut zijn. Dit is niet het grootste paard, maar ze springt met heel veel hart en is bovendien razendsnel.

Carlyle strandt

Daniel Coyle kwam met Oak Grove’s Carlyle (v. Casall) in de triple-bar terecht en kreeg direct daarna een voet in het water. De Ier hield er mee op en dat was waarschijnlijk maar beter ook. De lijn met een brede triple gevolgd door het open water, een hoge plankenhindernis op vijf sprongen en daarna nog op zes galopsprongen een combinatie, is moordend. 17e starter is de 21-jarige Natalie Dean. De Amerikaanse is er bijna als ze nodeloos versnelt naar de laatste hindernis met Cocolina (v. Conthargos). Het was niet nodig en het kost een balk, waardoor ze als vierfouter moet afwachten of ze door mag naar de tweede ronde. Lokale held Eric Lamaze komt ook in de problemen door de lastige vragen na het water. Zijn hengst Dieu Merci van T&L (v. Toulon) stopt eerst op de eerste van de combinatie en loopt vervolgens langs de tweede. Einde oefening voor de Canadees.

Foutloos voor Deslauriers

Tot genoegen van het publiek gaat de Canadese routinier Mario Deslauriers wel foutloos door de baan. Zijn Bardolina 2 (v. Clarimo) moet even flink stretchen op de combinatie na de planken-steil, maar lijkt verder niet echt in de problemen te komen op de reuzenhindernissen. Zijn landgenote Eryn Ballard houdt het behalve een vroeg blokje uit de muur op vier strafpunten met KWPN’er Gakhir (v. Spartacus).

Geen Beezie Madden

Het laatste clubje van ronde één is op papier het meest interessant. De 25e starter is Scott Brash die met Hello Vincent (v. Consul de Vie) een balk raakt op de fietsen-steilsprong halverwege. Daarna volgt Beezie Madden die in 2019 de laatste editie van dit evenement won. Ze zit op een ander paard dan toen, namelijk Breitling LS (v. Quintero). Ook voor de Amerikaanse gaat het mis op het water en de daaropvolgende plank. Ze besluit er mee op te houden want met acht strafpunten zijn de kansen om haar titel te verdedigen, verkeken. Het paard waarmee ze in 2019 won, komt daarna in de ring. Darry Lou (v. Tangelo vd Zuuthoeve) wordt inmiddels uitgebracht door Egyptenaar Nayel Nassar, nadat het paard eind vorig jaar kort onder Jennifer Gates te zien was. De blonde KWPN-hengst krijgt een balk op de eerste lastige combinatie. Ondanks een dikke rammel op de laatste hindernis blijft het duo op vier fouten. Ook Kent Farrington en zijn legendarische Gazelle (v. Kashmir van het Schuttershof) krijgen een hoefje in het water. De rest komen ze goed door en ook zij mogen naar ronde twee.

Guerdat foutloos

Eén gelukje op de grote bruine steilsprong halverwege, maar met veel ritme en techniek komen Steve Guerdat en Venard de Cerisy foutloos rond, als vierde. Laatste starter McLain Ward heeft bijzonder goed gekeken bij het parcourslopen en komt perfect door de lastige lijnen. Zijn paard Kasper van het Hellehof (v. Emerald) haalt de hoogte niet op een van de laatste oxers, maar ook de Amerikaan mag door naar de tweede ronde. Alle foutlozen en vierfouters komen door ronde één: twaalf combinaties in totaal. De strafpunten blijven staan en de tijd ook.

Tweede ronde

Onder de hindernissen op Spruce Meadows zijn ook oude Olympische hindernissen. In ronde één stonden een sprong uit Rio en eentje uit Sydney. In ronde twee staan elf hindernissen, waaronder een Griekse oxer en een kleurrijke Chinese muur. De tweede ronde is niet tegen de klok, de hindernissen zijn tot 1m70 hoog. Eryn Ballard mag voor haar thuispubliek als eerste de ring in met de tienjarige Gakhir. Na drie springfouten houdt ze het voor gezien met de tienjarige. McLain Ward moet er flink aan werken, vooral op de vroege combinatie van liverpoolhindernissen. Maar hij blijft foutloos in deze ronde en staat op 4 totaal.

Gazelle in klassieke vorm

Darry Lou heeft een vroege fout en er valt ook een balk op de enorme oxer, die de driesprong afsluit. Acht strafpunten erbij voor Nayel Nassar. De 21-jarige Mexicaan Carlos Hank Guerreiro krijgt er 9 strafpunten bij met H5 Just the Music (v. Tornedo FCS). Scott Brash en Hello Vincent zien de smalle goudkleurige steilsprong vallen en komen op een totaal van acht strafpunten. Gazelle is goed aan het springen in de tweede ronde. Een dikke rammel op de driesprong heeft geen gevolgen: de foutloze tweede ronde leidt tot een totaal van vier voor Kent Farrington. De sympathieke Oldenburger merrie Cocolina heeft met haar jonge amazone Natalie Dean twee balken in ronde twee, dankzij twee enorme oxers. Ook haar landgenoot Will Simpson moet acht strafpunten aan de vier van de eerste ronde toevoegen.

Pech voor Australië

De 33-jarige Australische Hillary Scottt woont in Nederland. Met haar schimmelmerrie Milky Way heeft ze super foutloos gereden in ronde één, maar het duo heeft een communicatiestoring op de witte combinatie van liverpools en het paard weigert. In de tweede poging gaat de merrie wel, maar raakt een balk. Er komen nog een balk en drie tijdfouten bij. Scott komt met 11 strafpunten over de finish, ietwat teleurgesteld, maar ze mag trots zijn. Steve Guerdat moet alle zeilen bijzetten om Venard de Cerisy perfect voor de enorme hindernissen te krijgen en dat lukt de Zwitser meesterlijk. Dubbel foutloos, met nog twee combinaties te gaan. Een-na-laatste starter Mario Deslauriers mist bijna de smalle steilsprong nadat zijn merrie helemaal naar rechts drift in de voorafgaande hindernis. Hij redt het, maar daarna krijgt hij alsnog twee balken. Rowan Willis was de snelste van de foutlozen en mag als laatste starten. De kleine Blue Movie gaat dapper van start maar krijgt een balk op hindernis drie en nog eentje in de driesprong. Willis en zijn vosje komen met acht strafpunten over de finish. Daarmee vervalt de barrage en is Steve Guerdat de winnaar. Willis wordt vierde, Deslauriers vijfde.

Guerdat begint aan Grand Slam poging

Guerdat won in juni 2019 de ‘gewone’ 5* Grand Prix in Spruce Meadows met ditzelfde paard, maar deze extra-large versie stond nog niet op zijn palmares. De Zwitser mag nu gaan proberen om een Rolex Grand Slam te behalen: nog twee Rolex GP’s winnen binnen twaalf maanden. Hij kan er wellicht volgend weekend in Aken alvast aan beginnen, als hij tenminste nog een inzetbaar paard over heeft na de afgelopen weken… Het is wel de moeite, want wie dat lukt krijgt een bonus van 1 miljoen dollar. Venard de Cerisy heeft zijn brokjes al wel verdiend dit jaar, behalve het prijzengeld van vandaag was er ook al de 100.000 euro die de bruine bij elkaar sprong in de GP van Windsor in juli.

Uitslag

