Steve Guerdat wint twee GPs op één dag

Steve Guerdat zit in de winnende modus. Zondag won de Zwitser zowel de CSI2* als de CSI5* Grote Prijs op het tournooi van Grimaud, Frankrijk. Met Victorio des Frotards (v. Barbarian) reed de Zwitser naar 50.000 euro en de overwinning in het 1m60. Peder Fredricson werd tweede met H&M Christian K (v. Namelus R). Simon Delestre was op enige afstand derde met Chesall Zimequest (v. Casall).