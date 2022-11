Steven Veldhuis en Iregina snellen naar zege in Championat van Wierden

Op geweldige wijze heeft Steven Veldhuis gisteravond het Championat van Wierden gewonnen met zijn eigen gefokte Iregina. In de Winning Round van de 1,40m-proef was de ruiter uit Sint Isidorushoeve Remco Been met een halve seconde te snel af. Been werd met Helsinki (v. Zirocco Blue VDL) naar plek twee verwezen.

Ruim 50 combinaties maakten hun opwachting in het Championat van Wierden. In de sfeervolle manege de Vossebos had de parcoursbouwer een selectieve 1,40m-proef neergezet. De foutlozen uit de eerste manche, zestien combinaties, mochten door naar de tweede. Steven Veldhuis was de snelste foutloze in de eerste omloop en ging in de Winning Round als laatste van start met zijn negenjarige merrie Iregina. De combinatie ging flitsend rond en finishte in de snelste tijd van 33,81 seconden.

‘Er werd echt hard gereden’

“Of dat nou zo’n voordeel is weet ik niet”, vertelt Steven Veldhuis. “Er werd echt hard gereden, Remco Been en Hessel Hoekstra bijvoorbeeld hebben snelle paarden. Maar dat is Iregina ook! Ik heb mijn eigen rondje gereden en het bleek dat ik toch nog een halve seconde sneller was dan Been met zijn snelle vos.”

Achter Remco Been werd Sander Geerink derde met Jacobus (v. Numero Uno).

Bron Horses.nl