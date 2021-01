Steven Veldhuis met KWPN-hengst Je Suis Equus Tame zevende in finale

Steven Veldhuis is in Lier goed op dreef met de KWPN-hengst Je Suis Equus Tame. Veldhuis had met de hengst van Jan Greve al twee top tien noteringen achter zijn naam staan bij de zevenjarige springpaarden. Vanmorgen sloot het paar de finale af met een zevende plek en ze waren ook de beste Nederlandse combinatie.

Je Suis Equus Tame heeft drie dagen in Lier geen balk aan geraakt. Ook in de finale van de zevenjarige springpaarden sprong de zoon van Qlassic Bois Margot weer een sterke ronde onder Steven Veldhuis. In een tijd van 24,01 seconden werd het paar zevende, zo’n anderhalve seconde achter winnaar Seppe Wouters uit België met Porthos Maestro WH Z (v. Picasso Z).

Siebe Kramer

Voor Siebe Kramer was er een tiende plaats met Cor (Caretino Gold x Numero Uno). Cor is gefokt door de familie Van Eeten en komt uit de merriestam van de de KWPN-hengst Kalypso (Calypso x Jasper).

1,35m rubriek

In de 2* 1,35m ochtendrubriek reden Jan Conijn en Steven Veldhuis zich in de top tien. Conijn werd achtste met de Verdi TN-zoon Gream en Veldhuis stuurde de merrie Irango Blue (Durango VDL x Phin Phin) foutloos naar de tiende plek. De Belgen domineerden de rubriek met een eerste, tweede en derde plaats. Jeroen de Winter werd de winnaar met Gretel S (v. Corland).

Bron Horses.nl