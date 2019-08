Steven Veldhuis: ‘Wat een topdag!’

“Het doet altijd wat met je als je kampioen wordt”, lacht Steven Veldhuis, nadat hij zijn tweede gouden medaille van de dag omgehangen heeft gekregen. Zowel in de klasse Z met Grandia’s Elima, als in de klasse ZZ, met Gammon R.A.G. (v. Zirocco Blue), werd de ruiter Nederlands kampioen.

Over het paard waarmee hij de klasse Z op naam schreef, Grandia’s Elima, zegt Veldhuis meteen als hij de ring uitkomt: “Wat een lekker beest! Ik heel blij met haar ontwikkeling. Ze heeft ook echt een super instelling”. Een instelling die ook toe te schrijven valt aan Veldhuis, die zijn springstal runt vanuit het Overijsselse Haaksbergen. “Ik ben de tel inmiddels kwijtgeraakt hoe vaak ik aan een kampioenschap mee heb gedaan en ik geloof dat ik ook alle klassen inmiddels wel een keer gewonnen heb, maar het blijft mooi. Een bekroning op je werk”. Veertienhonderdste van een seconde maakte het verschil met de gereden tijd van de reserve-kampioen, Lennard de Boer.

Twee seconden sneller dan de rest

In de klasse ZZ die volgde, finishte Veldhuis een goede twee seconde rapper dan de zilveren medaillewinnaar, Elisah Aarts. Hij zadelde voor deze proef Gammon R.A.G. De schimmelmerrie werd door de achtenveertigjarige ruiter kunstig door de barrage geloodst. “Het liep heel goed van hindernis een naar hindernis twee. We konden snel door naar de dubbel, alleen moest ik haar daarna wel even goed terugnemen, omdat ze iets te graag wilde. Maar al met al was het een toprit en een topdag”.

Klasse Z tabel A 1.30m

1. Steven Veldhuis (Isidorusruiters,St. Isidorushoeve) – Grandia’s Elima, 0/0/0/34.62 sec.

2. Lennard de Boer (Viribus Unitis, De Wijk) – Hercules, 0/0/0/34.76 sec.

3. Iris Zwienenberg (Reggeruiters, Hof van Twente) – Gravin B.Z., 0/0/0/35.67 sec.

Prijs | klasse ZZ tabel A 1.35m

1. Steven Veldhuis (Isidorusruiters,St. Isidorushoeve) – Gammon R.A.G., 0/0/0/35.45 sec.

2. Elisah Aarts (Tjongeruiters, Oranjewoud) – Gouvernante VDL, 0/0/0/37.49 sec.

3. Kim Mestrom (Paardenvrienden, Echt-Susteren) – Casanova Z, 0/0/0/37.62 sec.

Uitslagen

Bron: KNHS