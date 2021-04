Storm en hevige regen legt eerste dag Hubside Spring Tour plat

Gisteren begon onder moeilijke omstandigheden de 4* Hubside Spring Tour in St. Tropez. Helaas moesten de organisatoren na de eerste drie proeven door storm en hevige regen de twee hoofd rubrieken die voor het einde van de dag waren gepland, annuleren. De 1.45 ranking proef en het 1.40m zijn naar de vrijdag ochtend verplaatst.

Nadat de eerste rubrieken ’s morgens nog werden afgewerkt in aanhoudende regen en rond de 15 graden, moesten zowel de ranking proef over 1.45m als het aansluitende Twee Fasen over 1.40m in de namiddag worden afgelast. De grote eb- en vloedbaan leek meer op een zwembad dan op een zandbaan. Ook de voorspellingen voor vrijdag en zaterdag in de regio rond St. Tropez zijn niet denderend. Hopelijk schijnt zondag de zon weer.

In de eerste week in St.Tropez zijn geen Nederlandse springruiters aan de start.

Bron Springreiter