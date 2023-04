Stühlmeyer buit startplaats uit, Thijssen moet hoofd buigen

Sanne Thijssen en Con Quidam RB (v. Quinar) waren één van slechts drie combinaties die foutloos waren in de eerste ronde van de 1,55 m Grote Prijs in Hagen. Patrick Stülhmeyer daarentegen, ging met de hakken over de sloot naar ronde twee. Toch was hij uiteindelijk de winnaar van de GP, met SF-hengst Drako de Maugre (v. Kannan). Thijssen en haar strijdros deden wat ze konden, maar haalden de laatste sprong neer en finishten als negende.

Dertien combinaties mochten door naar ronde twee van de Grote Prijs op Horses & Dreams deze zondag, waaronder zeven vierfouters, twee vijffouters en zelfs de snelste achtfouter, Patrick Stühlmeyer. En al die dertien combinaties hadden nog kans op de overwinning, want de tellers gingen weer naar nul. De GP in Hagen was de eerste wedstrijd in de Bemer Riders Tour, een wedstrijdserie die deels ook in Nederland verreden wordt. Thijssen had dankzij haar uitstekende resultaat in de eerste ronde een hele gunstige startplek.

Vlekkeloos

Patrik Stühlmeyer moest met het tienjarige talent Drako de Maugre als eerste van start en nam direct wraak op zijn resultaat in de eerste ronde. De Duitser zette een vlekkeloze foutloze én snelle ronde neer met de voshengst. Hoe vlekkeloos zijn rondje in 43,48 seconden echt was, bleek in de loop van de ronde pas. Niet iedereen probeerde hem overigens in te halen, een groot deel van het deelnemersveld leek vooral uit op een foutloos rondje. De Japanner Eiken Sato had hem met zijn nieuwe troef Chadellano JRA (v. Chacco-Blue) kunnen inhalen als hij wat meer had aangezet in de laatste lijn. Sato werd derde. De Ier Eoin McMahon kwam met Chakra 9 (v. Casall) nog iets dichterbij maar, Stühlmeyer stond nog steeds bovenaan toen Thijssen als een-na-laatste starter de ring in kwam.

Sanne Thijssen

Con Quidam vloog weer door de lijnen, hoewel er zeker in het begin zeker ook zeer gecontroleerde bochten bij zaten. Later kostte een paar drifts wel wat tijd. In het tweede deel zette Thijssen flink aan, ging goed door de rollback naar de een-na-laatste oxer, maar kwam toch wat seconden tekort voor de winst. Bovendien kwam het Nederlandse duo niet goed uit in de laatste lijn waar vechter Con Quidam zoals gebruikelijk zijn best deed, maar niet kon voorkomen dat de balken uit de lepels knalden. Ook laatste starter Stefan Engbers kon zijn landgenoot niet meer inhalen. Stühlmeyer bleek echt de perfecte ronde te hebben gereden, met korte bochten, nergens een galopsprong te veel en genoeg snelheid waar dat kon.

Uitslag

Bron: Horses.nl