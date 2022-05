Successen voor Nederlandse jeugd dag 1 Lamprechtshausen

De Nederlandse springjeugd heeft op de eerste dag van het concours in het Oostenrijkse Lamprechtshausen goed gepresteerd. In de Big Tour Children reden Bethany Vos, Faye Louise Vos en Renske van Middendorp zich in de top zes. Siebe Leemans werd derde in de Big Tour voor pony's. Ook in de Small Tour junioren, pony's en children waren er Oranje succesen.

De Big Tour Children was een Tabel A direct op tijd over 1.25m. Bethany Vos kwam met Sire de Beau Soleil (v. Esterel de Bois) anderhalve seconde tekort op winnaar de Fin Hugo Kogelnig op de Hannoveraan Vermont 2 (v. Valentino). De Wierdense Fay Louise Vos stuurde haar Monica LH (v. Verdi) foutloos naar de vierde plaats. Voor Renske Middendorp was er een zesde plek met Dos Lunas Galaxie (v. A D C Chantecler Z).

Big Tour pony’s

Ook de Big Tour pony’s was een Tabel A direct op tijd over 1.25m. Siebe Leemans en Orchid’s Lonette (v. Kanshebber) hadden een snelle foutloze ronde en werden derde, nipt achter de Marthe-Louize Dieu. Thabitha Kyle uit Groot-Brittannië werd de overtuigende winnares met zes seconden voorsprong.

Small Tour pony’s

Bethany Vos won eerder op de dag de Small Tour bij de pony’s. De amazone uit Apeldoorn bleef met haar Carrigoir Mandy (v. I Love You Melody) foutloos en was een seconde sneller dan Eva Ballardini. Lois Wilschut pakte de zesde plaats en River Morsinkhof werd twaalfde.

Small Tour junioren

In de Small Tour voor de junioren werd Siebe Leemans vierde op de Harley VDL-zoon Kobalt. Met Karamella (v. Plot Blue) werd hij ook nog tiende. Ook in deze proef was er geen houden aan de Britse Thabitha Kyle, ze pakte haar tweede overwinning van de dag.

