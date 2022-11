Successen voor Nederlandse jeugd op tweede dag Jumping de Achterhoek

Er waren twee overwinning te vieren gisteren in Vragender. Emma Bocken snelde met Rinken Z (v. Riscal La Silla) in de Medium Tour voor junioren naar de zege. De Big Tour Children kreeg zelfs een geheel Oranje podium met Renske van Middendorp op de hoogste trede. In de andere rubrieken liepen verschillende Nederlandse jeugdruiters in de prijzen. In het hoofdnummer van de dag, de Big Tour U25, werd Tani Joosten knap tweede met Galdal Me (v. Zambesi TN).

Om te beginnen met de Nederlandse top drie bij de Children. Voor hen was een 1.20m parcours gebouwd direct op tijd. Renske van Middendorp toonde hierin haar klasse door op de Argentijns gefokte merrie Dos Lunas Galaxie met ruime voorsprong te winnen. Van Middendorp is in vorm in Vragender want in de rubriek ervoor werd ze derde in de Big Tour Pony’s. De amazone was met haar tijd van 56,90 seconden ruim vier seconden sneller dan de nummer twee, Fabienne Ruiter met Hildegard (v. Quasimodo Z). Op de derde plaats eindigde Donna van der Donk met Mr Grey Ml (v. Algot).

Emma Bocken snel in Juniors Medium Tour

Met een zeer snelle ronde toonde Emma Bocken haar klasse en veroverde de eerste plaats met Rinken Z in de Juniors Medium Tour. Bocken had seconden nodig om het 1,30m parcours af te leggen. Ze was ruim drie seconden sneller dan de Brit Gary Dooley CSF Olympic Jewel (v. Mylord Carthago). Jip Grootegoed eindigde op de derde plaats met Gracia (v. Calvino Z).

Tweede plek voor Joosten in Big Tour U25

De tweede dag werd afgesloten met de Big Tour U25, een 1,40m-proef direct op tijd. Het leverde een mooie strijd op waarin de top vier ruim onder de 60 seconden finishten. Tani Joosten had al vroeg in de rubriek met de elfjarige KWPN’er Galdal Me een toptijd van 56,88 seconden neer gezet. Maar vier combinaties later werd Joosten overtroffen door de Britse Sophie Evans die de KWPN-merrie Florida Van Maarle (v. Diarado) in 53,25 rondstuurde. In 57,04 werd Elsa Johansson derde met Kato vd Nachtegaele (v. Galisco Van Paemel). Ook Lianne Korevaar dook op Diamond For Pleasure (v. Vaillant) ruim onder de 60 seconden en werd in 58,40 vierde.

Ook tweede plaatsen voor Sammy-Jo Smit en Anouk Tolboom

Verder waren er nog twee tweede plaatsen. Sammy-Jo Smit werd tweede met My Lady Van ‘T Achterhof in de Medium Tour U25 achter de Duitse Marieke Reimers. In de Small Tour Juniors & U25 moest Anouk Tolboom met Gibroka de Britse Eve McCoy voor laten gaan. De tweede zege voor McCoy in Vragender.

Bron Horses.nl