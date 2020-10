Successen voor Stal Thijssen in Vilamoura

Stal Thijssen was gisteren succesvol in de twee belangrijkste rubrieken op het CSI3* in Vilamoura. In het 1,35 won Mel Thijssen op Enrique en vader Leon Thijssen kwam op de vijfde plaats. Kim Emmen werd in deze proef tweede. In de 1,40m-hoofdrubriek stuurde Niels Kersten de KWPN'er Grandino H namens werkgever Thijssen naar de vijfde plek.

In de 1,35m rubriek direct op tijd overtuigde Mel Thijssen met de Tangelo vd Zuuthooeve-zoon Enrique. Haar tijd van 54,66 seconden was ruim voldoende voor de zege. Kim Emmen volgde met Cordouan Fontanel (v. Kannan) in een tijd van 56,41 seconden. Leon Thijssen stuurde de Arthos R-dochter Falou rond in 57,42 seconden, goed voor de vijfde plek.

Aston en Amigo T winnen 1,40m

In de 1,40m-rubriek ging de winst na een spannende barrage naar Chloe Aston op de KWPN’er Amigo T (v. Padinus). De Britse was met een tijd van 37,59 seconden 0,04 sneller dan haar landgenote Laura Renwick die met Bintang II (v. Tangelo vd Zuuthoeve) 37,63 klokte.

Kersten vijfde

Niels Kersten reed een sterke barrage met de negenjarige Grandino H (v. Calvino Z). De stalruiter van Stal Thijssen bleef foutloos in 39,65 seconden en werd vijfde. Hij moest de Ier Jack Ryan met Hollywood (v. Ukato) en Thibault Philippaerts op Glassgo du Beaupre (v. Qody de Saint-Aubert) nog voor zich dulden.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl