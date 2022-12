Succesvolle GP-kwalificatie Roberto Teran en KWPN’er Dez’ ooktoff in Wellington

Het CSI4* in Wellington opende gisteren met de kwalificatie voor de Grand Prix. In de 1.50m-rubriek was Roberto Teran met de door C. Steggink uit Raalte gefokte KWPN'er Dez’ ooktoff (v. Colandro) zijn concurrenten de baas. De man uit Colombia was in de barrage ruim een seconde sneller dan Andrew Bourns met Sea Topblue (v. Chacco-Blue).

Anthony D’Ambrosio had geen eenvoudig parcours neergezet. Zes combinaties konden zich voor de barrage plaatsen. Na twee ruiters die fouten hadden, was Callie Schott de eerste met een nulronde op Garant in 43,35 seconden. De Amerikaanse begon nam in maart de teugels over van haar trainster Beezie Madden en heeft al een serie mooie resultaten behaald met de door de gebroeders Bosch uit Luttenberg gefokte Warrant-zoon.

Garant derde

Na Schott was het eerst Andrew Bourns die haar voorbij ging. De Ier kwam met Sea Topblue foutloos over de meet in 42,49 seconden. Roberto Teran had het voordeel om als laatste van start te mogen in de barrage. Hij stuurde Dez’ ooktoff vlekkeloos rond in de winnende tijd van 41,28 seconden.

Technisch parcours

“Beide parcoursen waren erg technisch,” merkte Tafur op. “Er waren veel moeilijke vraagstukken. Gelukkig is mijn paard erg goed en heeft het veel ervaring in deze grote rubrieken. Hij was de afgelopen jaren mijn toppaard. Ik kocht hem met de droom om naar de Olympische Spelen in Tokio te gaan, en dat doel hebben we bereikt.”

Klik hier voor de uitslag.

Bron Persbericht/Horses.nl