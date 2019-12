Succesvolle Tanael des Bonnes verder onder Brianne Goutal

Na een succesvolle carrière onder Aldrick Cheronnet en de afgelopen maanden met Marie Demonte is de twaalfjarige Tanael des Bonnes naar Paillot Equestrian in Wellington verkocht. De Amerikaanse amazone Brianne Goutal zal de zoon van Watch Me van 't Zorgvliet gaan uitbrengen. Paillot Equestrian maakte de aankoop op hun website bekend.

Tanael des Bonnes was onder Aldrick Cheronnet een zeer constant en competitief springpaard. Het paar boekte veel top tien klasseringen tot op 5* niveau en zegevierde onder meer in La Baule en Gothenburg. Marie Demonte zat vanaf augustus in het zadel van Tanael en op hun laatste internationale optreden in St Tropez werden ze derde in de 4* Grand Prix.

Brianne Goutal

Demonte reed in Wellington, waar de Franse amazone op zit moment de paarden van Écurie du Herrin uitbrengt, Tanael des Bonnes opnieuw in de kijker. Paillot Equestrian, die al eerder bij Écurie du Herrin paarden kocht, besloot de twaalfjarige ruin aan te schaffen voor de Amerikaanse Grand Prix amazone Brianne Goutal..

‘Altijd speciaal geweest’

“Aangezien Tanael altijd een heel speciaal paard voor me is geweest, ben ik erg blij om hem naar een geweldige amazone en paardenvrouw als Brianne te zien gaan”, zegt Guy Belooussoff, eigenaar van de Écurie du Herrin op de website van Paillot Equestrian.

Bron World of Showjumping/Paillot Equestrian