Succesvolle Toveks Mary Lou bovenaan in HorseTelex verdiensten Ranking

Na bijna een half jaar van verschillende internationale wedstrijden voert Toveks Mary Lou (v.Montendro) de HorseTelex rankings in euro's, de ranglijst in verdiensten, vanaf januari tot nu aan. Vorig jaar stond Verdi TN (v.Quidam de Revel) aan het einde van het jaar bovenaan met 1.435.264 euro. Henrik von Eckermann is met zijn troef al aardig op weg met een win som van 510.995, gevolgd door Lizziemary (v.Cabri d'Elle) en Danielle Goldstein en Lucifer V (v.Lord Pezi) met Nayel Nasser.

Door onder andere winst in de Wereldbeker van Amsterdam, de Grand Prix van ‘s-Hertogenbosch, de Grand Prix van Windsor en de Nations Cup van Rome komt Toveks Mary Lou met diens ruiter von Eckermann op 510.995 euro. De 13-jarige Montendro-dochter voert daarmee de verdiensten ranglijst van HorseTelex aan.

Top drie

Op iets meer dan een ton achterstand staat Lizziemary op de tweede plaats. Goldstein stuurde de eveneens 13-jarige merrie naar winst in de 5* Grote Prijzen van Shanghai en Wellington, en pakte in de GP van Madrid een vierde plaats. Opgeteld staat Lizziemary daarmee op 400.826 euro en blijft daarmee voor op Lucifer V en Nayel Nasser. De Egyptenaar tekende voor een eerste, tweede en een derde plaats in de verscheidene 5* Grote Prijzen van Wellington. Daarnaast won Nasser met Lucifer V ook de 5* GP van New York en werd het duo tweede in de Grote Prijs van Hamburg afgelopen weekend, met een opgetelde win som van 352.323 euro als resultaat.

KWPN’er Alamo

De eerste KWPN’er op de lijst is Steve Guerdat’s Alamo (v.Ukato). Het fokproduct van Daan Nanning is als tiende op de ranking te vinden met een win som van 237.000 euro. Guerdat won de Wereldbeker Finale in Gothenburg en schraapte daar in totaal 197.000 euro bij elkaar. Ook werd het duo in de 5* Grand Prix van Parijs vierde en mocht daar nog “even” 40.000 euro in ontvangst nemen. De eerste Nederlandse combinatie op de ranking is Jur Vrieling met zijn toppaard Glasgow-W van ’t Merelsnest (v.Nabab de Reve). Glasgow sprong door een vijfde plaats in de GP van Villach, een tweede plaats in een 1,60m proef in Doha en de derde plaats in de GCT Grote Prijs van Shanghai 184,130 euro bij elkaar en staat daarmee 15e.

Bekijk hier de ranking.

Bron: HorseTelex/Horses.nl