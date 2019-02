Sunshine Tour: Eriksson wint CSI3* 1.35m, Johnny Pals zesde

Vanmorgen had de Zweedse Karin Amanda Eriksson de snelste tijd in de CSI3* 1.35m rubriek in de Vejer de la Frontera. In deze tweede week van de Sunshine Tour was zij vandaag met de Chacco-blue nakomeling Accolade de snelste combinatie in een tijd van 59,45 sec.

Harriet Nuttall kwam met haar merrie Carla X in 60,28 sec. over de finishlijn en eindigde daarmee op de tweede plaats. Plaats drie was voor Laura Kraut met Greatfull. De Amerikaanse was met haar schimmel een fractie langzamer dan haar Engelse concurrente in 60,53 sec.

De zesde plaats was voor Johnny Pals met Excentriek in 62,43 sec en hij was daarmee de enige Nederlandse ruiter in de top tien van deze rubriek.

Uitslag

Bron: Horses.nl