Suus Kuyten knap op podium in inloop-ronde Sires of the World

Suus Kuyten pakte vanavond in de inloop-ronde van de Sires of the World een mooie podiumplaats mee. De amazone moest enkel de Japanner Hikari Yoshizawa en Gilles Thomas voor haar dulden in de prijsuitreiking.

Geen enkele deelnemer was zo snel als Hikari Yoshizawa. De Japanner stuurde Clicksem (v.Cardino) razendsnel rond in 62,87 seconden en schreef de openingsproef op naam. Gilles Thomas kwam nog het dichtst bij de Japanner in de buurt. De Belg finishte met Edison van Schuttershof (v.Darco) bijna twee seconden later in 64,16.

Kuyten op drie

Slechts één honderdste van een seconde scheelde het of Suus Kuyten had op de tweede plaats gestaan. De amazone liet met Dallas du Domaine (v.Darco) de tijd stilstaan op 64.17 seconden en mocht achter Thomas plaatsnemen op de derde plaats. Gerard O’Neill klokte met Warriors Glory (v.Warrior), die de Ier in augustus overnam van Lisa Cubitt, 64,22 en pakte een vierde prijs. Patrick Stühlmeyer maakte de top vijf compleet. De Duitser verkeert in topvorm, op het Bundeschampionate pakte de ruiter al zilver bij de vijfjarigen en in Paderborn werd de ruiter derde in de 3* GP. Dit maal zat Stühlmeyer in het zadel van For Laubry (v.For Passion D Ive Z) en werd met een tijd van 67 seconden vijfde.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl