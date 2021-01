Suus Kuyten voegt Grand Prix paard King Kong toe aan team van toppaarden

Suus Kuyten maakte op Facebook bekend dat ze weer een nieuwe troef in haar arsenaal heeft. De 11-jarige King Kong (v.Think Big van T&L) is de nieuwe toevoeging en heeft met Wilm Vermeir al tot op 5* 1.50m niveau gelopen.

Wilm Vermeir en King Kong werden afgelopen jaar onder meer tweede in de 2* Grote Prijs van Valkenswaard en derde in de 2* Grote Prijs van Lier. Verder behaalde het duo meerdere top drie plaatsingen op de Global Champions Tour wedstrijden in 2019 en 2020.

Team van toppaarden

Suus Kuyten zal nu de teugels overnemen. De amazone heeft hiermee naast Dallas du Domaine Z (v.Darco), Alfa Jordan (v.Air Jordan Z), Iron Man (v.Chatman) en EFS Top Contender (v.Lauriston) nog een extra troef om mee te kunnen draaien op internationaal niveau.

Bekijk de video hier.

Bron: Facebook/Horses.nl