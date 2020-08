Sven Peters vierde in Young Riders Grand Prix Wierden

Sven Peters was de enige van zes Nederlanders die gisteren de barrage bereikte van de Grote Prijs voor de Young Riders op het Youngster Festival in Wierden. De ruiter uit het Twentse Lonneker bleef ook daarin foutloos met zijn merrie Channel (v. Rascin), maar moest met zijn tijd wel drie opponenten voorrang verlenen. De Britse Allana Chutterbuck won overtuigend op Vykinbay (v. Quartz Du Chanu).

Acht ruiters drongen door tot de barrage van de selectieve Grote Prijs. Thuisruiter Koen Westendorp miste met zijn achtjarige hengst Helsinki (v. VDL Zirocco Blue) de extra omloop maar net, door iets te laat de finishlijn te passeren. Met een tijdfout werd de ruiter, die voor Stal Wiefferink rijdt, elfde in het klassement.

Een van de vier foutlozen

Sven Peters stuurde de Rascin-dochter Channel ook in de barrage foutloos rond en klokte 49,24 seconden. Het leverde hem uiteindelijk de vierde prijs op. Na hem gingen drie ruiters sneller.

Snelle Chutterbuck

De winst ging naar Allana Chutterbuck won overtuigend op de elfjarige Vykinbay in een tijd van 43,08 seconden. De Poolse amazone Wiktoria Bedynska pakte de tweede plaats met Lacoste 142 (v. Guardus Limbus). Ze finishte in 44,91 seconden. In een tijd van 45,55 seconden werd Will Edwards derde op de Chacco-Blue-dochter SHW Candies B.

Drie debutanten

Vandaag staan in Wierden onder meer de Grote Prijs voor junioren en de landenwedstrijd voor Young Riders op het programma. Bondscoach Luc Steeghs heeft voor die laatste rubriek drie debutanten aangewezen. Dat zijn Claudia Morsink, Celeste van der Poel en Koen Westendorp. Elike Morsink completeert het kwartet in het oranje.

‘Landenwedstrijden ervaring op zich’

Luc Steeghs: “De agenda telt door die vervelende coronacrisis nu veel wedstrijden achter elkaar. Ruiters die anders het hele jaar misschien niet opvallen, zijn nu heel bruikbaar en ruiters die normaal opvallen, zie je nu minder. Bovendien gaat een aantal ruiters maandag alweer naar Valkenswaard voor de jonge paarden. Landenwedstrijden zijn een ervaring op zich, hopelijk wordt de groep op deze manier ook weer wat breder.”

