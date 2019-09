Sweetnam en Chaqui Z pakken Wereldbeker kwalificatie North Salem

In de Wereldbeker kwalificatie in North Salem gisteren was Chaqui Z (v.Chacco Blue), gefokt door de Familie Morsink uit De Lutte, de grote overwinnaar. Met Shane Sweetnam was de Chacco Blue-zoon iedereen te snel af in de barrage. Cormac Hanley en Karl Cook maakten de top drie compleet in de 1.55m kwalificatie.