Sweetnam pakt 1m50 rubriek, Darragh Kenny winnaar serie

Shane Sweetnam won vrijdag de met $ 73.000 gedoteerde CaptiveOne Advisors 1.50m Classic met zijn paard Indra Van De Oude Heihoef (v. Casanthos). Het was de twaalfde Classic van het Winter Equestrian Festival, dat deze week eindigt. De overall winnaar van de serie werd Darragh Kenny, die met Scarlett du Sart Z (v. Stakkato) de snelste vierfouter was vrijdag.

In deze twaalfde en laatse week van het WEF, vindt een CSI4* en een CSI2* plaats. De finale op vrijdag kende dertien combinaties in de barrage. Het parcours was gebouwd door Olaf Petersen Jr. uit Duitsland.

Sweetnam blijft voor

Halverwege pakten Adrienne Sternlicht en Bennys Legacy (v. Lupicor) de leiding dankzij een foutloos rondje in 37,60 seconden. De 27-jarige Amerikaanse amazone werd uiteindelijk derde. Vlak na haar greep Sweetnam zijn kans met Indra Van De Oude Heihoef, een 13-jarige BWP-merrie uit NRPS-hengst Casantos. Het duo was bijna een seconde sneller dan Sternlicht en finishte in 35,56 seconden. Laatste starter Eugenio Garza Perez uit Mexico kwam met zijn Armani SL Z (v. Asca Z) nog tussen beide. Zijn tijd van 35,70 seconden was goed voor plaats twee.

‘Dit was het doel’

“Deze rubriek was mijn doel deze week” vertelde Sweetnam na afloop. “Ik heb haar even rust gegeven en vorige week alleen twee leuke rubrieken gesprongen in de grasarena. Daar won ze er eentje van, en daarna hebben we ons hierop gericht. Ik ben heel blij dat het plan gewerkt heeft. Ze heeft veel hart en is ontzettend voorzichtig” zegt Sweetnam over zijn merrie. “Ze wil echt het hout niet aanraken en zo’n speciaal paard heb je gewoon nodig in een barrage. Zeker tegen al die goede paarden hier, paarden die Nations Cups lopen, kampioenschapspaarden. Ik ben heel blij met haar.”

Sweetnam, kan zeer tevreden terugkijken op WEF 2021 met winst in de CSI5* $401.000 Douglas Elliman Real Estate Grand Prix in week vijf en een tweede plaats in de landenwedstrijd met Ierland tijdens de CSI 4* Nations Cup in week 8. “Dit is denk ik de beste WEF die we gehad hebben en dit is de kers op de taart. Een mooie manier om de tijd hier af te sluiten.”

Darragh Kenny wint serie

Na de finale werd Ier Darragh Kenny gekroond tot de overall kampioen van de CaptiveOne Advisors 1.50m Classic Series. Zijn extra prijs bestaat uit een zee-vistripje op een luxe jacht, met 5 gasten.

Uitslag

Bron: Persbericht / Horses.nl