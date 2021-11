Sydney Une Prince met pensioen en terug in Frankrijk

Drie jaar na haar verkoop aan Katie Dinan en haar vertrek naar de Verenigde Staten, is Sydney Une Prince terug op Franse bodem. Haras d'Elle, die het management van haar fokkerijcarrière op zich zal nemen, kondigde haar terugkeer aan op Facebook. De dochter van Baloubet du Rouet won onder Roger-Yves Bost teamgoud op de Spelen in Rio en ging daarna naar de stallen van Dinan.

Op vijftienjarige leeftijd is Sydney Une Prince definitief klaar met de sport. De merrie raakte in 2020 geblesseerd, Katie Dinan vertelt: “Na twee jaar te hebben geprobeerd Sydney terug in de springring te krijgen, besloten we haar met pensioen te sturen zodat ze van de wei kan genieten en hopelijk op een dag moeder wordt. Ik wou dat we meer tijd samen in de ring hadden kunnen doorbrengen. Het was een eer om met deze superster te strijden. We zullen haar op stal missen, maar we zijn enthousiast over deze samenwerking met de Haras d’Elle. De familie Pignolet en ik hebben elkaar ontmoet toen ik Athos d’Elle kocht en ook omdat Scherif d’Elle de vader is van één van mijn paarden, Nougat du Vallet. Ik hoop dat Sydney van haar pensioen zal genieten in haar geboorteland en dat ik haar en haar veulens zal kunnen bezoeken.”

Teamgoud

Als zevenjarige kwam de door Marius Huchin van Haras des Princes bij Roger-Yves Bost. Het paar boekte veel successen met als hoogtepunt het winnen van teamgoud op de Spelen in Rio. In 2018 werd Katie Dinan de eigenaresse van de merrie. In Amerika liep Sydney op 1,45m-niveau en in Wellington, maart 2020, kwam het duo voor het laatst in actie. Een hardnekkige blessure maakte een einde aan de sportieve carrière van Sydney. Terug in Frankrijk gaat ze de fokkerij in.

Goedgekeurde zoon

Sydney heeft al een hengst van Diamant de Sémilly voortgebracht, de bij het Selle Français goedgekeurde Friday Treize. De hengst was finalist op vier-, vijf- en zesjarige leeftijd op de Franse kampioenschappen voor jonge paarden.

Bron Stud for life