Tactische tweede plaats voor Anouk de Ruijter in GP Villamoura

De derde week van de Atlantic Tour werd afgesloten met de driesterren GP over 1m50. De Nederlandse Anouk de Ruijter reed als laatste starter met Quantas 15 (v. Quintero) strategisch naar een tweede plaats dankzij een foutloze barrage in 38,22 seconden.

Nadat de eerste vier barragisten fouten maakten had de razendsnelle Fransman Mathieu Billot met zijn foutloze ronde in 33,49 seconde met Quel Filou 13 (v. Quidam’s Rubin) een onmogelijke opgave neergezet voor de laatste drie. Alleen de een-na-laatste starter, de Britse Charlene Bastone, bleef met haar Sanlou (v. Sandro Boy) ook foutloos. Zij deed daar echter 10 seconden langer over dan de Fransman. Dat gaf De Ruijter de kans om én redelijk voorzichtig én niet al te langzaam te rijden. Een kans die goed uitpakte voor de Nederlandse, die met dik 10.000 euro naar huis mag.

Pals krijgt balk

De enige andere Nederlandse deelnemer aan deze GP, Johnny Pals, kreeg met Fernando (v. For Pleasure) een balk in het basisparcours en wist zich niet te klasseren. Hij werd vijftiende in het 42-koppige deelnemersveld.

Uitslag

Bron: Horses.nl