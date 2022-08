Tal Milstein en Marc van Dijck juryleden Blom Cup

De juryleden die de vierjarige springpaarden in hun strijd om de Blom Cup gaan beoordelen zijn bekend. Tal Milstein en KWPN-inspecteur Marcel Beukers beoordelen de vierjarigen in de halve finale op dinsdag 30 augustus, Marc van Dijck en KWPN-inspecteur Bart Henstra jureren de vierjarigen in de finale de dag erna op 31 augustus. De vijf-, zes- en zevenjarige springpaarden worden niet beoordeeld via een systeem van cijfers.

In de goed gevulde rubrieken van de Blom Cup worden de vierjarigen beoordeeld op het springen en het gaan tussen de hindernissen. Dit jaar neemt Tal Milstein deze taak op zich in de halve finale op dinsdag 30 augustus. Vanuit België wist de Milstein grote naam te maken als handelaar, ruiter en eigenaar. Naast zijn sportieve ervaring bezit Tal over een interessant hengstenbestand met hengsten zoals de KWPN-erkende Luigi d’Eclipse en Check In. De selfmade Israëliër volgt altijd zijn eigen gevoel en richt het vizier uitsluitend op de lange termijn: “Mijn eigen jonge hengsten leid ik rustig op. Ik word er niet warm of koud van als jonge paarden fouten maken op concours of in de hengstencompetities.”

Tal Milstein wordt in de beoordeling bijgestaan door Marcel Beukers. Marcel is inspecteur bij het KWPN, jurylid van de KWPN-aanlegtesten en heeft veel ervaring met het trainen van jonge paarden.

Marc van Dijck

Woensdag 31 augustus staat in het teken van de Blom Cup-finales. De beoordeling van de finale van de vierjarigen is dit jaar in handen van Marc van Dijck en KWPN-inspecteur Bart Henstra. Marc van Dijck runt samen met zijn vrouw Carine Stal Nieuwenhof in het Belgische Nieuwenrode, waar ze zich bezig houden met sport en fokkerij. Rond de eeuwwisseling reed Marc van Dijck met Verelst Goliath (v.Capitol I) de wereldbekerfinales van Gotenburg (2001) en Leipzig (2002). In 2001 werd hij individueel elfde op het Europees kampioenschap in Arnhem. In het Belgisch kampioenschap voor senioren. won hij zilver en brons. Daarna volgden nog meer topsportpaarden, maar die werden meestal verkocht zodra internationale kampioenschappen in beeld kwamen.

Kennis en ervaring

Van Dijcks hengstenstation heeft de beschikking over onder meer de KWPN-erkende hengsten Feromas van Beek en Ermitage Kalone. Na op het allerhoogste niveau actief te zijn geweest en door mooie resultaten in internationale jongepaardencompetities neergezet te hebben, is Marc terecht een man met kennis en ervaring te noemen. Een aanzienlijk deel van de door stal Nieuwenhof aangekochte paarden vond hun weg naar de top.

Bron KWPN