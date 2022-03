Tani Joosten in grootse vorm naar tweede plaats GP Valencia

In de door Charlotte Bettendorf met Babacool (v. Tlaloc M) gewonnen GP van Valencia werd de al een tijdje goed presterende jonge amazone Tani Joosten tweede met Galdal ME (v. Zambesi TN). De derde plaats was wederom voor Charlotte Bettendorf met haar andere paard Nikita du Roton (v. Elvis ter Putte)