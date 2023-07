Tani Joosten tweede in 1,50 Praag

Op het CSIO4* in Praag is Tani Joosten tweede geworden met Galdal ME (v. Zambesi TN) in de 1,50 rubriek met barrage, die tevens de kwalificatie voor de Grote Prijs morgen vormt. Joosten was dubbel foutloos, maar kwam in de barrage net iets te kort voor de winst. Die ging naar de Litouwse ruiter Andrius Petrovas met de Lets gefokte Linkolns (v. Louis J).