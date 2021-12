Team Eye Candy wint Major League Show Jumping finale en serie

In Thermal was gisteravond de finale van de Major League Show Jumping, een vergelijkbare serie wedstrijden als de Global Champions League. Team Eye Candy met Amy Millar, Jacqueline Steffens en Conor Swail werd gekroond tot kampioen in het eerste jaar van de tour. Na drie spannende rondes in de finale van het 10-evenementen circuit, bleek Team Eye Candy onverslaanbaar met solide foutloze rondes en bliksemsnelle barrages.