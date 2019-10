Team Vincent Vermeulen triomfeert in Beijing

Op de Longines Masters in het beroemde Vogelnest-stadion in Beijing, is het team onder leiding van Vincent Vermeulen eerste geworden in het internationale teamspringen. Vermeulens team telde slechts drie ruiters en had derhalve geen streepresultaat. Maar dankzij foutloze en snelle rondjes van Vermuelen, Cheng en Lam eindigden ze bovenaan.

Een aantal prominente internationele ruiters, inclusief Europees kampioen Martin Fuchs, Daniel Deusser, Penelope Leprévost, Henrik von Eckermann en Ludger Beerbaum, leidde de teams die verder uit Chinezen bestonden. Het team van Fuchs was foutloos na streepresultaat, maar een behoorlijk stuk langzamer dan de driemansschap van Vermeulen. Een mooi succes voor Vermeulen, die al een aantal jaar in China actief is.

Flying Dream

Vermeulen reed op de KWPN-gefokte en goedgekeurde Flying Dream (v. Zapatero VDL), een opvallende vos. Deze hengst was verrichtingstopper in het voorjaarsonderzoek van 2013 en is gefokt door J. Kazemier. Vermeulens teamgenoot Kenneth Cheng had Fancyface (v. Winningmood van de Arenberg) gezadeld en Patrick Lam kwam aan de start met Newtime de Baussy (v. Concorde). Zondag wordt in Beijing de GP verreden.

Uitslag

Bron: Horses.nl