Technisch directeur Sophie Dubourg vervangt Philippe Guerdat in Frankrijk

Het ontslag van Philippe Guerdat als chef d'équipe van het Franse nationale springteam deed veel stof opwaaien. Zes jaar was de Zwitser bondscoach van het Franse springteam, een maand geleden kwam een einde aan de samenwerking. De Franse Federatie heeft als opvolger van Guerdat technisch directeur Sophie Dubourg aangewezen.

Met het ontslag van Philippe Guerdat als chef d’équipe deed de Federatie een poging om de strategie van het land in de springsport te veranderen. Guerdat, vader van topruiter Steve, was sterk gemotiveerd in zijn rol als bondscoach sinds februari 2013 en zal worden herinnerd als een van de beste coaches van het Franse nationale springteam. Dat is in ieder geval de mening die wordt weerspiegeld in de opmerkingen van vele ruiters en amazones die afscheid moesten nemen van Guerdat als bondscoach.

Dubourg moet Fransen aan ticket OS helpen

De FFE heeft voorlopig technisch directeur Sophie Dubourg aangewezen als chef d’equipe van de springruiters. Zij moet de eerste stappen zetten richting het Europese kampioenschap komende zomer in Rotterdam. Het EK is nog de enige mogelijkheid voor de Fransen om een ticket voor de Olympische Spelen in Tokio te bemachtigen.

Gesprekken met trainers

De Federatie is wel voornemens om een nieuwe bondscoach aan te stellen die Sophie Dubourg moet ondersteunen. President Serge Lecomte voert ondertussen gesprekken met verschillende trainers, de meeste zijn buitenlanders.

Bron Grandprix-replay.com