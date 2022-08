Op het Future Champions tournooi in Valkenswaard gaat het Teddy van de Rijt voor de wind. Na een mooie derde plaats in het 1,40m eerder vandaag, won de amazone vanmiddag de U25-rubriek direct op tijd met Gino (v. Echo vh Spieveld).

De tweede plaats in deze 1,50m wedstrijd was voor de Belgische ruiter Gilles Thomas met Mystic C van t Heyveld, hij zat 26/100 seconde achter Van de Rijt. Mathieu Bourdeaud’Hui, ook uit België, werd derde met Napoli van ’t Klavertje Vier (v. Vigo d’Arsouilles).

