Teleurgestelde Sameh El Dahan verruilt Egypte voor Groot-Brittannië

In 2019 had Sameh El Dahan samen met zijn landgenoten Mohamed Taher Zeyada, Nayel Nassar en Abdel Said op sensationele wijze de landenwedstrijd van Marokko in Rabat gewonnen en daarmee kwalificeerde Egypte zich voor de Olympische Spelen in Tokio. Hoe groot was de teleurstelling en verbazing voor El Dahan en eigenaresse Joanne Sloan dat hij niet in het team werd opgenomen dat dit jaar in Tokio aan de start kwam.

Sameh El Dahan, die voor zijn land al had meegedaan aan de wereldkampioenschappen in 2014 en 2018 en in 2018 de Rolex Grand Prix in Calgary had gewonnen, werd niet genomineerd door zijn federatie. Zijn paarden waren gezond, vooral de topmerrie Suma’s Zorro (v. Douglas), met wie hij zijn grootste successen behaalde.

Joanne Sloan, de Noord-Ierse eigenaresse van El Dahans paarden en de stal in de buurt van Belfast heeft, kondigde twee weken na de Spelen aan dat Sameh El Dahan niet langer onder de Egyptische vlag zal uitkomen. In een verklaring, te lezen op de Duitse website Spring-reiter, vertelt Sloan:

‘Enorme stap’

“Sameh El Dahan heeft het de laatste maanden professioneel zeer moeilijk gehad en na veel zoekwerk heeft hij besloten dat hij zijn carrière niet langer kan voortzetten op het niveau dat hij wil, terwijl hij onder controle blijft van de Egyptische Hippische Federatie. Voor hem was deze beslissing een enorme stap omdat Sam een zeer trotse Egyptenaar is en altijd zal blijven die van zijn land houdt en als iemand die zoveel voor de sport in Egypte heeft bereikt, door niet één maar meerdere vijfsterren Grand Prix te winnen. Hij zette zijn naam op de Rolex Grand Slam of Honor en nam deel aan vele kampioenschappen en Nations Cups, onder meer als sleutelfiguur in het winnende Nations Cup-team van Egypte en het eerste team dat voor Egypte een Olympische plaats veroverde”.

Waardevolle aanvulling

“Ik ben nu trots om Sam te steunen bij zijn verandering van sportnationaliteit naar Team Groot-Brittannië. Hij heeft de afgelopen tien jaar in Noord Ierland gewoond en dit is de natuurlijke voortzetting van zijn sportcarrière naar de Britse paardensport. Het was een moeilijke beslissing, die heel gemakkelijker werd gemaakt door het onthaal dat hij kreeg van teammanager Di Lampard en het hele Britse team. Hij werd omarmd als een welkome en waardevolle aanvulling van het team”, aldus Sloan.

Bron Spring-reiter.de