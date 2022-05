Ten Cate snelt naar derde plaats in 2* Big Tour Aalborg

In de eerste rubriek van vandaag in Aalborg deed Eric ten Cate goede zaken. In de 2*-1,40m proef werd de Tukker derde op Ivoor (v. Eldorado van de Zeshoek). Sander Geerink werd achtste met Jacobus S (v. Numero Uno) in de rubriek die door Andrius Petrovas met Sherlock (v. Shandor) werd gewonnen.

Voor de 2* Big Tour over 1,40m was een twee fasen-parcours gebouwd. 26 van de 55 combinaties bleven foutloos. Andrius Petrovas had als negende start met Sherlock al de winnende tijd van 23,98 seconden op de klokken gezet. Daar kwam niemand meer bij de man uit Litouwen in de buurt. Op bijna twee seconden (25,80 seconden) werd Adam Grzegorzewski tweede met Fanfreluche de Rialfo Z (v. Farfelu de Muze).

Aan het einde van de rubriek deed de altijd snelle Eric ten Cate nog een poging om de winnende tijd te verbeteren. Met Ivoor kwam hij ook bijna twee seconden tekort en ook twee honderdste te kort voor de tweede plaats. Hij werd derde in een tijd van 25,82 seconden. Sander Geerink en Jacobus S werden achtste in een tijd van 27 seconden.

Klik hier voor de uitslag.