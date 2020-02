Terugblik: Verdi TN en Maikel van der Vleuten’s meest memorabele momenten

Gisteravond maakte Maikel van der Vleuten bekend dat de ruiter zijn toppaard Verdi TN (v.Quidam de Revel) met pensioen doet. Na 14 jaar onder het zadel van de familie van der Vleuten te hebben gelopen mag de Quidam de Revel-zoon gaan genieten van zijn welverdiende pensioen. Hieronder een verzameling van de meest memorabele moment van Verdi en Maikel van der Vleuten.

Een van de meest memorabele momenten is toch wel de tweede plaats in de Rolex Grand Prix op Spruce Meadows in 2018. Het scheelde 0.77 seconde of Verdi had deze 5* Grote Prijs meer dan verdiend achter zijn naam staan.

In 2017 won het duo de 5* 1.60m Wereldbeker van Verona met een barrage-ronde uit het boekje en kwam met een Verdi-typerende bok door de finish:

Op de Global Champions Tour in Madrid barstte de strijd los in de barrage en zat de top drie binnen een seconde van elkaar af. Van der Vleuten en Verdi TN pakten een mooie derde prijs:

En natuurlijk kunnen we de Olympische Spelen van 2012 in Londen niet vergeten. TeamNL behaalde hier team goud en daar droegen Van der Vleuten en Verdi TN met hun dubbele nul ronde absoluut aan mee:

