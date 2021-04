Terugblikken met World Cup legendes

De Longines FEI Jumping World Cup™-finale is een van de hoogtepunten van het hippische jaar, en het winnen van de titel is iets wat slechts een select aantal atleten hebben bereikt. In de 42 jaar sinds de eerste finale in 1979 zijn er namelijk 28 winnaars geweest. Op de dag dat de finale van 2021 zou plaatsvinden, sprak de FEI met enkele legendes die op het podium hebben gestaan tijdens het belangrijkste evenement van het indoorseizoen.

Hugo Simon, Rodrigo Pessoa, Meredith Michaels-Beerbaum, Ludger Beerbaum, Christian Ahlmann en Marcus Ehning vertelden in het verhaal van de FEI hoe het voelt om wereldbekerwinnaar te zijn en hoe het hun leven heeft veranderd. Ook Jos Lansink komt aan het woord. Hij won op spectaculaire wijze met Libero H in 1994 in Den Bosch de wereldbekerfinale.

‘Onvergetelijk moment uit mijn carrière’

“Mijn overwinning is een onvergetelijk moment uit mijn carrière,” vertelde Jos Lansink aan FEI.org. “De wereldbekerfinale was in ‘s-Hertogenbosch, Indoor Brabant, mijn toenmalige thuisland. Ik heb daar alle drie de wedstrijden gewonnen. Het hele wereldbekerseizoen 93/94 was fantastisch omdat ik ook vijf kwalificaties voor de finale wist te winnen.”

Bron FEI