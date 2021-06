Thalessa de Jong weer succesvol met jonge paarden in Italië

Dit jaar is Thalessa de Jong goed onderweg op de concoursen in Italië. Vooral met de jonge springpaarden is ze geregeld bovenin het klassement te vinden. Ook gisteren in San Giovanni in Marignano was het weer raak. Met ARD Flash of Gold (v. ARD Golden Crisp) en Altesse Z (v. Aktion Pur) was De Jong een van de negen eerste prijs winnaars in de rubriek voor vijfjarigen. In de rubriek voor zesjarigen werd ze derde op de Zangersheide merrie Kamille Delta Mossel Z (v. Kannan).