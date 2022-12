Thank you Clooney: het indrukwekkende afscheid van een kampioen

Clooney 51 (v. Cornet Obolensky): het paard waarmee Martin Fuchs groot is geworden. Europees kampioen, vice-wereldkampioen, tweede in de wereldbekerfinale en winnaar van de Grote Prijzen van Genève, Zürich, Basel en Lyon: de erelijst van de combinatie is met recht indrukwekkend te noemen. Voorafgaand aan de Rolex Grand Prix van Genève stond de geweldige schimmel nog een keer in de schijnwerpers. Het werd een indrukwekkend en emotioneel afscheid.

Na de Olympische Spelen van Tokio liep de Cornet Obolensky-zoon in de wei een gecompliceerde schouderbreuk op. Na een lange revalidatieperiode geniet Clooney nu pijnvrij van zijn pensioen in Normandië. Tijdens de afscheidsceremonie werden onder meer beelden getoond van zijn revalidatie maar bovenal werd er stilgestaan bij zijn ongelofelijke carrière.

”Clooney is het paard van mijn leven”, aldus de huidige nummer 2 van de wereld Martin Fuchs. ”Hij heeft me zoveel gegeven en met hem heb ik mijn grootste successen gevierd. Ik kan natuurlijk niet in zijn hoofd kijken maar volgens mij is Clooney blij dat hij weer in Genève is. Het warme welkom hier en zijn welverdiende afscheid gaan misschien wel mijn mooiste herinnering met hem worden.”

Clooney en Martin Fuchs na de overwinning op het EK Rotterdam 2019. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

