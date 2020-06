The Insider at Home: Frederik de Backer in gesprek met Ben Maher en Emily Moffitt

Vorige week ging Frederik de Backer met Ben Maher en Emily Moffitt in gesprek voor de Global Champions Tour talkshow "The Insider at Home". Maher is onder andere tweevoudig LGCT-kampioen en won de Super Grand Prix vorig jaar. De 22-jarige Emily Moffitt zelf strijd ook mee om de prijzen en is samen met haar familie eigenaar van het London Knights team.

De twee praten met de Backer over hun ambitie om altijd te willen winnen en de drive van Moffitt om het altijd goed te doen als ze tegen de beste van de wereld strijd. Beide topruiters delen ook inzichten in de hoogte- en dieptepunten van hun reis naar het hoogste niveau. Daarnaast praten ze over wat nodig is om de paardensport in stand te blijven houden.

Bekijk hier de video:

Bron: LGTC