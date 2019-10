Theo Genn en KWPN’er Boucanier verrassen met zege in 2* GP Tryon

Theo Genn verraste dit weekend in Tryon door met de Ovidius-zoon Boucanier de 2* Grand Prix te winnen. De Amerikaan zit tijdelijk in het zadel van de KWPN'er, omdat eigenaresse en amazone Taylor Reid in verwachting is. "Deze week liep het niet top in Tryon", vertelt Genn, "telkens een balkje. Deze overwinning had ik nodig, ga nu weer met een goed gevoel naar huis."

Negen combinaties hadden zich in de barrage gereden van de 2* Grand Prix. Als voorlaatste kwam Theo Genn met de dertienjarige Boucanier in de ring. Manuel Torres ging met Evermine (Corofino I x Cantus) aan de leiding met een foutloze ronde in 42,06 seconden. Die tijd was scherp want Torres was al twee seconden sneller dan Sharn Wordley en de Westfaler Barnetta (Baloubet Du Rouet x Polydor) die 44.45 seconden had staan.

Genn: “Ik had de eersten zien rijden en wist hoe snel ik moest zijn. Boucanier is een snel paard, maar wordt ook wat nerveus als ie hard moet. Maar alles lukte!” In 41,56 seconden pakte de Amerikaan de zege.

Boucanier, gefokt door Stal van Bortel in Putten, wordt internationaal langer uitgebracht door Theo Genn. Zijn eigenaresse Taylor Reid heeft de zoon van Ovidus eerder in U25-rubrieken gereden. Nu is de Amerikaanse in verwachting en zal zodra het kan weer overnemen van Genn.

De dertienjarige Boucanier komt uit de pref keur prest merrie Elseroodnoot (v. Joost). De dochter van Joost bracht verschillende internationale paarden waaronder de AES-hengst Wannick WH (v. Heartbreaker) die onder Christine Mc Crea op het hoogste niveau sprong.

Bron persbericht Tryon