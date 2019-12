Thibau Spits Belgisch ‘Talent van het Jaar’

Elk jaar roept Paardensport Vlaanderen - de nieuwe naam van de Vlaamse Liga Paardensport - een jonge, beloftevolle ruiter uit tot Talent van het Jaar. Dit jaar viel die eer te beurt aan Thibau Spits. Onder andere nationale toppers Jos Verlooy, Pieter Devos, Olivier Philippaerts en Niels Bruynseels gingen hem voor. Tijdens Jumping Mechelen werd Spits gisteren gehuldigd.

Het Paardensport Vlaanderen Talent van het Jaar wordt verkozen door het expertenplatform van de liga, de raad van bestuur, de commissies en de hippische pers. Hoewel hij nog piepjong is, met achttien jaar het jongste ‘Talent van het Jaar’ ooit, is Thibeau zijn sporen in het springen al volop aan het verdienen. Vorig jaar werd hij onder meer Europees Kampioen met het Belgische juniorenteam en dit jaar behaalde hij een individuele bronzen medaille met Bellissimo Z (v. Bamako de Muze) op het EK bij de junioren.

‘Hoop een barrage te kunnen halen’

Paardensport Vlaanderen kent Thibeau niet alleen de prestigieuze titel toe, maar hij zal ook de kans krijgen om dit jaar tijdens Jumping Mechelen deel te nemen aan de 5*-wedstrijden. “Winnen tussen al dat internationaal geweld wordt uiteraard heel moeilijk maar ik hoop toch de barrage te kunnen halen”, vertaalde Thibeau Spits zijn ambitie om zijn succesjaar mooi af te sluiten.

Trainingspakket van 7500 euro

Bovendien ontvangt Spits een trainingspakket ter waarde van 7.500 euro. Dat wil hij gebruiken om blijvend in te zetten op zijn huidige trainers, maar ook lessen van andere lesgevers lijken hem een meerwaarde, vermeldde hij: “Het is uitzonderlijk snel gegaan dit jaar, met dank aan mijn trainer Dirk Demeersman en uiteraard mijn papa, die als Belgisch topruiter toch ook al zijn ervaring meegaf.”

Beste sportprestatie naar Belgische springploeg

Tijdens Jumping Mechelen werd ook nog de Award Sportprestatie van 2019 uitgereikt. Die ging naar de Belgische springploeg – bestaande uit Jos Verlooy, Pieter Devos, Gregory Wathelet, Jérôme Guery en Olivier Philippaerts – die geschiedenis schreef door Europees Kampioen te worden in Rotterdam.

Bron Jumping Mechelen