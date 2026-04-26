Thibeau Spits en Impress foutloos naar winst in GP Fontainebleau

Mirjam Hommes
Thibeau Spits met Impress-K van het Kattenheye Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
De Belgische springruiter Thibeau Spits en zijn elfjarige Zangersheide hengst Impress-K van ’t Kattenheye Z (v. Indooktro K van t Kattenheye) hebben in Fontainebleau de Grote Prijs over 1,60m gewonnen. Het duo bleef als enige foutloos in de barrage en wonnen daarmee de ruim 77.000 euro aan prijzengeld.

