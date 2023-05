Thibeau Spits stuurt KWPN’er Ibestra VB naar overwinning in Roelofsen Horse Trucks Prix

De 3* Roelofsen Horse Trucks Prix over 1,45m was de eerste rubriek vanmorgen in Kronenberg. De 58 deelnemers maakten er een mooie strijd van. In de tweede fase werd er hard doorgereden. Thibeau Spits was de snelste met de KWPN merrie Ibestra VB (v. Quality Time TN). Niels Tacken was met Alexia Z (v. Andiamo Z) de beste Nederlander op de vijfde plaats. Hij moest wel die plek delen met Laura Kraut en Haley, ook een nakomeling van Quality Time TN.

Er werd goed gesprongen in de Twee Fasen Special over 1,45m. Bijna de helft van de combinaties reden een dubbele nul ronde. tegen het einde van de rubriek reed Thibeau Spits de snelste tijd met Ibestra VB. De Belg finishte in 30,33 seconden. Hij was de eerste die de tijd van William Fletcher verbeterde. De Brit stond lang op kop met de KWPN’er IV Willem (v. Cassini Gold) met een foutloze rit in 31,75 seconden.

Na Spits drongen nog een aantal ruiters aan om eerste te worden. Giavanna Rinaldi kwam nog het dichts bij. De Amerikaanse klokte met Honey Bunny (v. Livello) 30,53 seconden en werd tweede. Harm Lahde reed de derde tijd van 31,30 seconden met Holsteinse merrie Henora (v. Casall). Het betekende dat William Fletcher uiteindelijk vierde werd.

Aan het einde van de rubriek kwamen Niels Tacken met Alexia Z en Laura Kraut met Haley nog in de top vijf. Beiden reden een tijd van 32,02 seconden. Kim Emmen werd negende met Nash v/h Lilleveld (v. Tonixe) in 32,75 seconden.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl