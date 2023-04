Thijmen Vos blijft op kop in NK Junioren, Jennifer Munsterhuis wint dagprijs

Het Nederlands kampioenschap springen in Deurne begon vanmorgen met het tweede onderdeel voor de Junioren. In de Tabel A direct op tijd won Jennifer Munsterhuis dagprijs met de Verdi-dochter Hurricane M. Met een foutloze ronde en een derde plaats verstevigde streekgenoot Thijmen Vos met I've Got the Key (v. Womanizer) zijn leidende positie in het klassement.

Jennifer Munsterhuis reed met de elfjarige KWPN-merrie Hurricane M een scherpe nulronde in 76,81 seconden. De amazone uit Twente won hiermee de dagprijs en klom op in het klassement naar de tiende plaats met 2,49 strafpunten. Achter Munsterhuis werd Wesley de Boer tweede op Kaphira (v. Corland) in 78,02 seconden. In het klassement staat De Boer nu vijfde met 1,38 strafpunten.

Net als in het eerste onderdeel reed Thijmen Vos met de dertienjarige I’ve Got the Key, met wie hij afgelopen jaar teamzilver won op het EK junioren in Oliva, opnieuw een puike ronde. De ruiter uit Wierden finishte vlak achter De Boer als derde in 78,33 seconden. Vos blijft hiermee op nul strafpunten staan en blijft aan de leiding.

Fouten voor Fiechter en Keunen

De nummer twee van gisteren had pech. Logan Fiechter en de Emerald-zoon E Hoodstock Z liepen tegen achtstrafpunten en een tijdfout aan en zakten met negen strafpunten naar plek 18. En de nummer drie, Job Keunen met Lewis PK (v. Gaspahr) kreeg een balk in het parcours en staat nu twaalfde.

De foutloze ritten van Hilde Veenstra met Gideon DLS (v. Corland) en Finn Boerekamp met Calindra 2 (v. Cornet Obolensky) brengen hen op de tweede en derde plaats in het klassement.

Bron Horses.nl