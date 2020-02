Thijssen en Schuttert vijfde en zesde in Spaanse GP

De afsluiter van de eerste week van de Sunshine Tour in het Spaanse Vejer de la Frontera is goed verlopen voor Sanne Thijssen en Hendrik-Jan Schuttert. Met Con Quidam RB (v. Quinar) reed Thijssen in twee foutloze rondjes naar de vijfde plaats, Schuttert zat daar 14/100 achter met Good Farming HS (v. Carrera VDL) en werd zesde.

De winst in deze 2* GP over 1m45 was voor de Belgische Gudrun Patteet met Sea Coast Kashmira Z (v. Kashmir van’t Schuttershof). Zij was ruim 0,6 seconden sneller binnen dan de Ier Michael G. Duffy en zijn KWPN’er Flint T.S. (v. Corlensky G). Derde werd Braziliaan Pedro Veniss, die met Boeckmanns Lord Pezi Junior (v. Lord Pezi) aan de start verscheen.

Kim Emmen was met Jack van het Dennehof (v. Toulon) de snelste vierfouter en wist zich nog net te klasseren.

Uitslag

Bron: Horses.nl