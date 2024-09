Sanne Thijssen wint Spaanse GP met Con Quidam

Sanne Thijssen heeft met haar tophengst Con Quidam RB (v. Quinar) de 4* Grote Prijs van Gijon op naam geschreven. De wedstrijd over 1,60 m had een fiks oranje tintje, want Henk van de Pol stond samen met Thijssen op het podium. Hij werd derde met B Captain Norman (v. Bolero). De Braziliaanse Lucia Diniz tekende met Vertigo du Desert (v. Mylord Carthago) voor de tweede plek.

De GP van Gijon werd over twee rondes verreden, waarbij de beste twaalf combinaties terug mochten komen voor de tweede ronde op het Asturische gras. Van die twaalf wist alleen de top drie geheel foutloos te blijven. Sanne Thijssen en haar gretige paard waren de snelste van allemaal. Alleen de Ier Bertram Allen kwam nog bijna in de buurt van de tijd met Caprisco (v. Cole Porter), maar dat kostte hem een balk. Allen werd vierde.

Pieken op het juiste moment

Thijssen reed Con Quidam vorige week nog in de GCT van Valkenswaard, maar wist daar niet de barrage te bereiken. In voorbereiding op deze zondag reed de amazone haar 18-jarige alleen vrijdag in een 1,55 m rubriek. Daar liep het duo tegen twee balken en twee tijdfouten aan. Dat gold overigens ook voor Henk van de Pol en zijn paard. Maar pieken op het juiste moment is een kunst. Thijssen neemt 66.000 euro aan prijzengeld mee naar huis, Van de Pol 30.000.

Verloop barrage

Van de Pol was de eerste van de acht nullers die de tweede ronde mocht rijden. Hij was de eerste die de tweede ronde foutloos bleef, maar moest een paar keer corrigeren en leek geen hele snelle tijd neergezet te hebben. Maar dat foutloos blijven bleek nog niet zo gemakkelijk voor de combinaties na hem. Zowel Jack Whitaker als Bertram Allen lieten wel zien dat het sneller kon, maar met name de lange afstand naar de paarse steilsprong als de combinatie na een rollback leverden problemen op. Ook de hoop van Spanje, Jesus Garmendia Echevarria reed met Callias een snelle ronde maar sneuvelde op de laatste oxer, tot zijn grote teleurstelling.

Henk van de Pol stond nog steeds bovenaan toen de laatste twee amazones aan de start kwamen. Luciana Diniz was de eerste met haar 15-jarige schimmel. Ze reed strak maar niet te hard in het begin, had wat geluk op de paarse steilsprong en ging voorwaarts maar niet te gek door de laatste lijn. Met een foutloos rondje in 49,20 seconde nam ze de leiding over. Laatste starter was Sanne Thijssen met Con Quidam. Thijssen kon voluit naar de paarse steilsprong, redde de draai naar de combinatie uitstekend en Con Quidam kwam ook prima door de daarop volgende rollback. Thijssen liet ‘Connie’ pas in het tweede deel van de laatste lijn gaan en dat was ruimschoots genoeg. Er stond 48,78 seconden op het scorebord en de winnares stak beide armen in de lucht.

Uitslag

Bron: Horses.nl