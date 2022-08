Mans Thijssen vijfde in GP Gijón, Frappant loopt naar winst

Mans Thijssen is knap vijfde geworden in de 4* Grote Prijs van Gijón over 1,55 m. Met Hello (v. Alano) reed de Nederlander een nette tweede ronde, al was het net buiten de tijd. De winst ging naar thuisruiter Kevin Gonzalez de Zarate Fernandez met de door de familie Knijnenburg gefokte Frappant (v. Warrant). De Spanjaard brengt de ruin pas sinds juli uit en dit is hun eerste grote overwinning. Het paard werd eerder door gereden door zijn eigenaar Juan Jose Gomez Barba die er nu glimmend naast stond.

Guillaume Foutrier was de eerste starter in de tweede omloop, waarin de acht combinaties terugkwamen die geen balken hadden in de eerste ronde. De Fransman nam wel een tijdfout mee uit ronde één, maar ging foutloos over de tien hindernissen, waaronder één combinatie. Mans Thijssen mocht als tweede het Spaanse gras op met Hello. De jonge ruiter liet zich niet gek maken en reed zijn eigen ronde, snel waar het kon en met controle waar het nodig was. Hello is soms erg gretig. Thijssen haalde de tijdslimiet niet en liep 3 strafpunten voor tijd op met zijn 67,25 seconden. Het bleek uiteindelijk goed voor plaats vijf.

Frappant

Tot grote vreugde van het Spaanse publiek reed Kevin Gonzalez de Zarate Fernandez met zijn grootramige KWPN’er Frappant vervolgens met een grote galop en veel snelheid door het parcours. Het thuispubliek gaf hem vleugels, zo leek het. Hij versnipperde de tijd die Foutrier had gezet en bleef bovendien foutloos. De leiding ging naar de Spanjaard in 58,86 seconden. Abdullah Alsharbatly had een nieuw paard bij zich, maar hij leek zich geen zorgen te maken over afstemmingsproblemen. Hij ging er gewoon vol voor. Arena UK Winston (v. Waldo), die tot juli door Jack Withaker werd uitgebracht, kon de eerste tijd niet inhalen. Maar met wat kunst- en vliegwerk kwamen de twee wel foutloos binnen in 61,57 seconden en uiteindelijk de tweede plaats. Ook Axel van Colen uit Frankrijk bleef foutloos, maar moest achter Alsharbatly aansluiten met Darkhorse Brimbelle (v. Air Jordan).

Kersten de snelste

De 22-jarige Niels Kersten reed met Grieg S (v. Indoctro) zijn eerste GP op viersterrenniveau. Hij liet zich er niet door intimideren en ging direct razendsnel door de lijn van één naar twee. Kersten moest wel wat terug voor de combinatie maar ging daarna weer met een fantastische schuine lijn over de steilsprong. Maar op een grote oxer hindernis 8 ging het toch mis en ook de laatste balk viel in het zand. Kersten was wel veel sneller met zijn 56,39 seconden maar de balken betekenden dat hij achtste werd in de eindstand. Bij de laatste twee starters gebeurde min of meer hetzelfde. Zowel Francois Xavier Boudant als Pedro Veniss moesten hun snelle rondes met een balk bekopen. De enige thuisruiter in het veld verdedigde de Spaanse eer met verve.

Uitslag