Thuiswinst voor Douglas Lindelöw in 1.50m rubriek Gothenburg

Douglas Lindelöw verblijden het thuispubliek in Gothenburg door vrijdag avond de 1.50m rubriek op tijd te winnen. Met Casquo Blue ( Chacco Blue x Carthago z) was de zweed een seconde sneller dan landgenoot Henrik Von Eckermann die voor de gelegenheid de ruin Peter Pan (Periguex x Escudo) had gezadeld. Het resultaat van de Speed Class bepaald de volgorde van de wereldbekerwedstrijd die op zondag zal plaatsnemen.

Als nummer drie mocht Duitsland’s Daniel Deusser zich opstellen met de merrie Jasmien vd Bisschop (Larino x Chin Chin). Plek vier en vijf ging naar de Zwitserse landgenoten Pius Schwizer met Vient Tu du rouet (Pezetas x Dollar du Murier), en Bryan Balsiger met de Mylord Carthago merrie Twentytwo Des Biches (mv. Kalor du bocage). Harry Smolders kwam aan start met Monaco (v. Cassini II) en kwam evenals Gerco Schröder, die Glock’s Cognac Champblanc(v. Clearway) had gezadeld, met vier strafpunten over de finishlijn.

Klaar voor het grotere werk

Winnaar Douglas Lindelöw was erg tevreden over de prestatie van Casquo Blue en verteld na afloop over de toekomstplannen met het paard:” Ik heb Casquo Blue nu ongeveer een jaar onder het zadel, en hij heeft zich al heel snel ontwikkeld in de hogere rubrieken. Ik heb de tijd genomen om hem langzamerhand voor te bereiden op het 1.60m niveau, en dit jaar zullen we hem inzetten voor het grotere werk. Het plan is om hem in een paar Nations Cups te starten, we hebben een groot kampioenschap dit jaar en ik ben van plan om de teamkeuze moeilijk te maken voor onze bondcoach!” verteld Lindelöw na afloop.

Uitslag

Bron: Worldofshowjumping / Horses